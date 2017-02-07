Хаменеи поблагодарил Трампа за показанное истинное лицо США

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи дал оценку деятельности президента США Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник, 7 февраля.

«Мы ценим Трампа! Он проделал большую работу, чтобы раскрыть для нас истинное лицо Америки», — написал Хаменеи.

Он добавил, что Трамп в ходе предвыборной кампании открыто заявлял о коррупции в высших эшелонах американской власти, тем самым подтвердив то, о чем на протяжении более чем 30 лет говорили иранские руководители.

Кроме того, Хаменеи напомнил об эпизоде с пятилетним мальчиком, на которого надели наручники. Он заметил, что это и есть настоящая «защита прав человека по-американски».

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Инцидент с ребенком, который был среди более 100 задержанных по указу Трампа об ограничении иммиграции, произошел 28 января в аэропорту Вашингтона, сообщает Daily Mirror. Отмечалось, что мальчик провел в наручниках более пяти часов, так как мог представлять угрозу безопасности США. Подозрения властей были связаны с тем, что мать ребенка, предположительно, является иммигранткой из Ирана.

Днем ранее Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии.

Решение вызвало массовые протесты и неоднозначную реакцию не только в США, но и по всему миру. Позднее федеральный судья в городе Сиэтл (штат Вашингтон) Джеймс Робарт приостановил его действие.