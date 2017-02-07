Основанный кондитером Коркуновым банк ввел ограничения на выдачу вкладов

Анкорбанк, принадлежащий основателю кондитерской фабрики Андрею Коркунову, ввел ограничения на выдачу вкладов — не более 10 тысяч рублей. Как сообщает Rambler News Service, ограничения касаются отделений банка во всех городах присутствия: Москве, Казани, Уфе и Чебоксарах.

В финансовом учреждении пояснили, что введение этой меры вызвано проблемами с ликвидностью. «После восстановления требуемого уровня ликвидности банк намерен в полном объеме исполнять требования клиентов, — заверили в банке, — Вы можете, согласно действующему порядку, подать заявление в любое отделение на полное истребование вклада. Отдельное заявление будет рассмотрено, и вам дадут ответ о возможности полной выплаты».

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Анкорбанк занимает 231-е место в российской банковской системе с величиной чистых активов 8,86 миллиарда рублей.

Коркунов в июле 2006 года занялся проектами недвижимости, а в декабре того же года избавился от кондитерской фабрики. В 2008 года он совместно с партнерами приобрел казанский банк «Татэкобанк» и возглавил его совет директоров. В 2009 году банк переименован в «Анкор. Банк сбережений». В 2010 году предприниматель занял должность президента банка.