Названы выгодные направления в России для путешествий на 23 февраля

Москва и Симферополь оказались наиболее выгодными направлениями для перелетов по России в длинные выходные в честь 23 февраля. Об этом сообщается в пресс-релизе турсервиса Aviasales, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 8 февраля.

Специалисты проанализировали десятки тысяч бронирований авиабилетов на аналогичные периоды в 2015-2016 годах. В итоге они спрогнозировали, что цены на перелеты в Москву и Симферополь на 23-26 февраля 2017 года останутся примерно на одном уровне вне зависимости от времени бронирования.

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Что касается других направлений по России и за рубежом, то ради экономии билеты лучше покупать заранее. К примеру, перелет в Санкт-Петербург лучше было бронировать в декабре, так как в феврале средняя стоимость путешествия вырастет уже в два раза. Аналогичная ситуация складывается с Минеральными Водами и Сочи.

Авиабилеты в Таиланд на февраль 2017 года в июле 2016-го можно было купить за 27 тысяч рублей. К февралю цена вырастет до 45 тысяч. Стоимость перелетов в Италию и Германию с 8-10 тысяч рублей в августе увеличится до 20-23 тысяч.

Билеты в Грузию в январе стоили порядка 8 тысяч рублей. В период февральских выходных, по прогнозам экспертов, они подорожают до 19 тысяч. Из заграничных направлений относительно стабильными останутся Армения и Турция, отмечают в Aviasales.

Специалисты также заявили, что ранние бронирования помогают сэкономить до 50 процентов на перелетах.

По данным Ассоциации туроператоров России, наибольшим спросом для путешествий на 23 февраля пользуются у россиян европейские столицы, в частности, Прага, Будапешт и Вена.

