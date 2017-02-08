Косачев усмотрел политическую корысть в идее запретить Трампу отменять санкции

Американские политики, намеревающиеся запретить президенту США Дональду Трампу отменять антироссийские санкции, не заботятся о благополучии своей страны. Такое мнение высказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Его слова приводит РИА Новости в среду, 8 февраля.

«В этой инициативе я усматриваю (...) корыстные политические интересы, реализацию собственных политических подходов, невзирая на то, в чем сейчас могут состоять интересы США, и, естественно, невзирая на то, в чем может быть отдача от нормализации российско-американских отношений», — подчеркнул российский сенатор.

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Косачев отметил, что против нормализации российско-американских отношений активно выступают пять сенаторов. По его словам, для них изменение политического курса в отношении России «было бы личным поражением и, может быть, даже крахом их политической карьеры».

Ранее в среду телеканал CNN сообщил, что группа сенаторов Конгресса США разработала законопроект, блокирующий отмену Трампом ограничений в отношении России. Авторами инициативы являются республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио, Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.

Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял о готовности в случае своей победы рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России, а также об отмене антироссийских санкций.