МИД Китая предложил Вашингтону освежить в памяти историю Второй мировой войны

Вашингтону следует освежить в памяти историю Второй мировой войны после высказываний о спорных островах в Южно-Китайском море. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И, сообщается на сайте ведомства во вторник, 7 февраля.

«В Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года четко обозначено, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю ранее захваченные земли, включая острова архипелага Спратли (Наньша)», — отметил глава МИД Китая.

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Ван И напомнил, что в 1946-м Пекин при содействии американской стороны на основании закона вернул суверенитет над островами архипелага Наньша. Однако впоследствии, отметил он, некоторые страны незаконным путем заняли часть данных островов, что привело к появлению напряженности в Южно-Китайском море.

Министр подчеркнул, что вопросы относительно спорных островов должны решаться непосредственно вовлеченными сторонами путем консультаций и диалога.

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Ранее 7 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил намерение США обеспечить выполнение обязательств по защите Японии, в том числе оспариваемых Пекином островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что данный архипелаг «находится под юрисдикцией Японии и на него распространяется действие пятой статьи Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности» между Вашингтоном и Токио.

Между Японией и Китаем существует территориальный спор, касающийся островов Сенкаку, возле которых обнаружены залежи нефти. Де-факто эту территорию контролирует Япония, но КНР предъявляет на них претензии с конца 1960 годов. По версии Пекина, архипелаг был открыт китайцами в XIV веке и является исконно китайской землей.