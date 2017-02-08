Jaeger-LeCoultre показала связь часов и любви

Швейцарская часовая мануфактура Jaeger-LeCoultre представила промокампанию в интернете и соцсетях, приуроченную ко Дню святого Валентина, в которой показала связь часов и любви: на снимках изображены мужчины и женщины в часах марки, сообщил «Ленте.ру» представитель мануфактуры в среду, 8 февраля.

Для съемки стилисты компании подобрали несколько пар мужских и женских часов, подходящих друг другу по цвету и стилю, в том числе модели из коллекции-бестселлера Reverso. Мужчины и женщины, позировавшие для съемки, демонстрировали часы и лаконичные стилизованные символы сердца.

Фото: пресс-служба Jaeger-LeCoultre 1 /2

Все покупатели, которые приобретут представленные в промокампании пары часов в московском бутике Jaeger-LeCoultre в День святого Валентина (14 февраля), получат подарки от марки.

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Мануфактура Jaeger-LeCoultre основана в 1833 году в швейцарском местечке Ле-Сантье (кантон Во) Антуаном Лекультром. За время своего существования компания разработала более 1240 различных часовых калибров и зарегистрировала около 400 патентов. На Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) в январе 2017 года мануфактура представила ряд новых моделей, в том числе хронометр Geophysic Tourbillon UTC с турбийоном.