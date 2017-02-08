Чмыря из администрации президента Украины обвинили в разгоне Майдана

Генеральная прокуратура Украины заподозрила Юрия Чмыря, бывшего заместителя главы администрации президента страны, в причастности к разогну протестующих на Майдане зимой 2014 года. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает издание «Левый берег» со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева.

«Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в Киеве 18 и 19 февраля 2014 года участвовал бывший заместитель главы администрации президента Украины по гуманитарным вопросам» — говорится в тексте постановления.

Как отмечает издание, этот пост с декабря 2013-го занимал Юрий Чмырь.

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6 февраля российская прокуратура отказала Киеву в задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича до получения запросов о его выдаче. Надзорное ведомство посчитало его преследование политически мотивированным.

Двумя днями ранее стало известно, что Москва отказалась экстрадировать на Украину 12 бывших бойцов спецподразделения «Беркут», заподозренных в расстрелах протестующих на Майдане.

Майдан (Евромайдан) — масштабные протесты в столице и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов. В результате массовых волнений в стране произошла насильственная смена власти. Митинги сопровождались столкновениями с милицией. Во время этих событий погибли 106 человек. В отношении ряда высших чиновников администрации Януковича в Киеве были возбуждены уголовные дела.