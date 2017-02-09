Компания по эвакуации машин заявила о низкой рентабельности бизнеса

Компания «Мосгорлогистик», занимающаяся эвакуацией автомобилей на штрафстоянки, прокомментировала обращение в Следственный комитет России первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, передает радиостанция «Говорит Москва».

Депутат попросил проверить обоснованность тарифов на эвакуацию машин в Москве.

В «Мосгорлогистик» заявили, что экономически обоснованная стоимость перемещения одного транспортного средства, за исключением грузовых и негабаритных машин составляет 8125 рублей при стоимости эвакуации большинства легковых автомобилей в пять тысяч рублей. Таким образом, утверждают в компании, нынешние тарифы позволяют работать «на грани рентабельности». «Мы соблюдаем жесткие требования контракта и выполняем обязательства перед правительством Москвы», — сказал радиостанции представитель компании.

В «Мосгорлогистик» также подчеркнули, что депутат Лысаков пользуется служебным автомобилем с отдельной парковкой возле здания Госдумы и «не знает, сколько ресурсов требуется задействовать для своевременного освобождения улично-дорожной сети от одной неправильно припаркованной машины».

