Главред «Коммерсантъ-Lifestyle» объявил о закрытии проекта

Главный редактор издания «Коммерсантъ-Lifestyle» Евгений Тихонович в четверг, 9 февраля, в своем Facebook заявил, что издательство «Коммерсантъ» решило закрыть проект.

По его словам, со дня запуска прошло только девять месяцев и отстранение всей редакции стало для него «полной неожиданностью». В то же время гендиректор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин рассказал «Ленте.ру», что увольнение коснулось лишь Тихоновича.

В ответ тот опубликовал еще один пост, к которому приложил официальные документы об увольнении. Из них следует, что его трудовой договор будет прекращен из-за закрытия проекта.

В январе 2017 года руководство ИД «Коммерсантъ» приняло решение о закрытии печатных версий журналов «Деньги» и «Власть». «Редакциям журналов сообщили, что закрывают "бумагу", а онлайн-версии останутся», — рассказал работник одного из этих изданий.