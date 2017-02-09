Полиция Киева занялась изучением причин смерти вратаря сборной СССР Чанова

На Украине по факту смерти бывшего голкипера сборной СССР по футболу Виктора Чанова начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Об этом сообщается на сайте киевской полиции в четверг, 9 февраля.

«Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 года доставила в медицинское учреждение скорая из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты», — заявил начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.

По его словам, сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти игрока.

Ранее в четверг одноклубник Чанова по киевскому «Динамо» Олег Кузнецов рассказал, что вратарь получил травму при падении с лестницы в своем доме. Перед этим СМИ сообщали, что на футболиста было совершено нападение.

Спортсмен скончался 8 февраля на 58-м году жизни. Ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд назвал его смерть огромной потерей. Он отметил, что Чанов был «украшением советского футбола». «Он был потрясающе добрый и порядочный человек», — сказал Рейнгольд.