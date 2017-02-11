СБУ объявила о задержании женщины-снайпера из ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Донбассе женщину-снайпера. Об этом спецслужба сообщила в Twitter.

По данным украинских силовиков, женщина была задержана на линии разграничения, когда она пыталась попасть на подконтрольную украинским властям территорию для переоформления документов. В СБУ утверждают, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом внутренних войск министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Ее личность не раскрывают.

В отношении задержанной открыто уголовное производство по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины («Создание террористической группы или террористической организации»).

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины длится с апреля 2014 года после того, как украинские власти объявили о начале антитеррористической операции. Вслед за этим в Донбассе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.

Очередная эскалация конфликта началась в конце января 2017 года, когда ВСУ попытались перейти в наступление. В результате бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015 года.