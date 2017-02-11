Лыжница Йохауг отказалась признать свою дисквалификацию из-за крема правильной

Норвежская лыжница Тереза Йохауг, дисквалифицированная на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил, отказалась считать свое наказание правильным. Слова спортсменки приводит VG.

«Я рада, что агентство видит, что у меня не было намерения улучшить свои результаты, используя крем для губ. Я также рада, что агентство согласно со мной, что у меня не было никаких оснований не доверять своему врачу», — рассказала Йохауг, отметив, что обсудит дальнейшие действия со своим адвокатом.

«Я понимаю, что антидопинговые правила должны быть строгими, но не считаю правильным получить 13-месячную дисквалификацию из-за крема для губ», — подчеркнула спортсменка.

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В пятницу, 10 февраля, Йохауг дисквалифицировали на 13 месяцев. Лыжница была отстранена от участия в соревнованиях в октябре из-за обнаруженных в ее допинг-пробе следов запрещенного препарата клостебола. Наличие вещества в организме Йохауг объяснила использованием крема для губ «Трофодермин» для лечения солнечного ожога, полученного на тренировочном сборе в Италии.

Йохауг — победительница Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 километров. На Играх в Сочи спортсменка завоевала серебро на дистанции 30 километров и бронзу в 10-километровой гонке классическим стилем. Норвежка — семикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира.

