В Алтайском крае снежный ком упал на ребенка с крыши поликлиники

В Алтайском крае начата доследственная проверка информации о госпитализации шестилетнего мальчика, на которого упал снежный ком с крыши одной из местных поликлиник. Об этом сообщается в воскресенье, 12 февраля, на сайте Следственного управления СКР по региону.

«Предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, и дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственным за обеспечение безопасной эксплуатации здания и своевременно не проконтролировавшим уборку снега и наледи с крыши медицинского учреждения», — отмечается в сообщении.

Информация о произошедшем появилась в СМИ. Как указано в пресс-релизе, ребенок был госпитализирован с признаками сотрясения головного мозга. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в феврале стало известно, что Свердловский областной суд постановил компенсировать жительнице Екатеринбурга 186 тысяч рублей за повреждения ее автомобиля Honda Accord, образовавшиеся в результате падения снега с крыши здания завода.