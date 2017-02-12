Российский боец Махачев победил американца Ленца на турнире UFC 208

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил американца Ника Ленца на турнире UFC 208 в Бруклине (США). Видеозапись с лучшими моментами поединка появилась на YouTube-канале «Бокс ММА».

Бой продлился все отведенные три раунда и завершился победой Махачева единогласным решением судей (30:25, 30:25, 30:27). Этот выигрыш стал для 25-летнего россиянина 14-м в поединках по правилам ММА. Также на счету спортсмена одно поражение. 32-летний Ленц провел 35 боев, в которых одержал 27 побед и потерпел 8 поражений.