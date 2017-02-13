Глава Минпромторга поддержал законопроект о запрете скидок на алкоголь

Глава Минпромторга России Денис Мантуров поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя со скидками, сообщает ТАСС. По его словам, эта мера поможет снизить потребление спиртных напитков в стране.

«Я думаю, что это правильно, почему нет? Это же таким образом мотивирует вас покупать быстрее алкоголь. А так вы будете меньше пить, курить, здоровый образ жизни вести», — заявил министр.

10 февраля сообщалось, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете стимулирования продаж алкогольной продукции, в частности через предоставление скидок. «Запрет скидок на алкогольную продукцию исключит излишний спрос на алкоголь и обеспечит возможность свободы потребителя в выборе товара», — говорится в тексте документа. По мнению авторов, доступная цена спиртного приводит к алкоголизации России.