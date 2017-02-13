Москва пожелала Киеву излечиться от «оранжевого вируса»

В Министерстве иностранных дел России выразили надежду на то, что Киев «переболеет "оранжевым вирусом"» и вернется к налаживанию конструктивного диалога с Москвой. Соответствующее заявление сделал замглавы ведомства Григорий Карасин в преддверии 25-летия с момента установления дипломатических связей между двумя странами, сообщается на сайте МИД в понедельник, 13 февраля.

Говоря о событиях последних лет, происходивших на Украине, дипломат подчеркнул, что киевские власти «просто режут "по живому", обрубая все нити, крепко связывающие наши страны и народы».

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«"Под нож" идет все, что хоть как-то напоминает о России: язык, образование, культура, совместное историческое прошлое, торговля, промышленность. Денонсируются двусторонние соглашения, рвутся побратимские отношения между городами и регионами, вводятся запреты на использование русского языка, на распространение русскоязычных фильмов, книг, средств массовой информации, сворачиваются любые совместные проекты даже в ущерб своим собственным интересам», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что в таких условиях надежды на плодотворное сотрудничество нет. Карасин отметил, что Москва готова к «к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками», а также открыта «к восстановлению самых тесных взаимовыгодных связей с братским народом».

Насильственная смена власти на Украине произошла в феврале 2014 года в результате Евромайдана — масштабных протестных акций, проходивших как в Киеве, так и в ряде других городов. Митинги, начавшиеся осенью 2013-го, постепенно из мирных выступлений переросли в столкновения с милицией. Жертвами беспорядков в общей сложности стали 106 человек. Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента, бежал из страны.