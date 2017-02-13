Пушков оценил реакцию Запада на применение Киевом «Точки-У» в Донбассе

Запад не отреагирует на применение оружия массового поражения на юго-востоке Украины. Уверенность в этом выразил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter в понедельник, 13 февраля.

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«Есть доказательства применения Киевом оружия массового поражения против жителей Донецка. Но ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы — прим. «Ленты.ру») и другие западные "светочи свободы" об этом, конечно, промолчат», — написал он.

Ранее в понедельник сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) получил доказательства применения украинскими военными тактических ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения в Донбассе. В ведомстве полагают, что такое вооружение можно отнести к оружию массового поражения (ОМП), а его применение нарушает ряд международных договоров.

28 декабря 2016 года член Общественной комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей в Донбассе Елена Шишкина сообщила, что организация передаст в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о гибели детей из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. В конце января на юго-востоке Украины обострилась обстановка в районе линии соприкосновения, активизировались столкновения между сторонами конфликта.