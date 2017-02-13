Кремль пообещал ответить на иск Украины в ВТО

Москва применит процедуры, предусмотренные международным правом, в связи с иском Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, равно как и в других аналогичных», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отказался отвечать на вопрос о возможных последствиях иска. «Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — подчеркнул он.

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Ранее в этот день стало известно, что Киев подал иск к ВТО с требованием создать группу экспертов для оценки введенных Россией ограничений на транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию.

Как отмечается в заявлении, «торговая агрессия Российской Федерации» должна получить объективную оценку экспертов, а ограничения — отменены.

С 1 января 2016 года украинские товары, следующие в Казахстан через территорию России, перемещаются только через установленные пункты пропуска, по определенному маршруту, а также под таможенным сопровождением и с установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС. С 3 июля этот порядок распространен на транзит украинских товаров в Киргизию.

С января также действует продуктовое эмбарго, введенное Москвой против Киева. Необходимость ограничительных мер объяснялась тем, что страна вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом. Президент Украины Петр Порошенко назвал российское эмбарго «экономическим шоком» и оценил потери от него в 15 миллиардов долларов.