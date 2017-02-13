Туриста в Сочи обокрали на 300 тысяч рублей

Злоумышленник обокрал туриста в Сочи на общую сумму более трехсот тысяч рублей. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает «Интерфакс».

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Как рассказали в местной полиции, путешественник остановился в одном из отелей в центре курортного города. Когда постоялец ненадолго вышел из номера, оставив дверь открытой, туда проник преступник.

Он похитил сотовый телефон, часы и три тысячи евро, после чего скрылся. Турист, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения в гостинице и разыскали вора.

Им оказался 23-летний житель Курганской области. Откуда прибыл сам турист, не уточняется.

В январе двое злоумышленников ограбили российского путешественника в аргентинском городе Мендоса. Мужчины, ранившие 23-летнего Сергея Эрстова, были задержаны на месте преступления.

