Официальный курс доллара упал ниже 58 рублей

Банк России понизил на 32 копейки до 57,74 рубля официальный курс доллара расчетами на 15 февраля, свидетельствуют данные ЦБ. Официальный курс евро понижен на 47 копеек до 61,3 рубля.

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На Московской бирже основные валюты продолжают снижение. Евро опустился на 38,5 копейки до 61,06 рубля, тогда как доллар потерял 45 копеек, снизившись до 57,53 рубля.

Цены на нефть на мировых рынках несколько подросли. Так, марка Brent подорожала на 0,89 процента до 56,09 доллара за баррель. Американская WTI поднялась на 0,73 процента до 53,32 рубля.

13 февраля американская валюта на Московской бирже опустилась ниже отметки в 58 рублей впервые с 24 июля 2015 года.

9 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что власти продолжат придерживаться политики плавающего валютного курса. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой управлять рублем.