В Ростуризме провели обыски

В здании Федерального агентства по туризму (Ростуризма) были проведены обыски. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Ростуризме сегодня представители правоохранительных органов действительно проводили соответствующие мероприятия», — подтвердили в пресс-службе, подчеркнув, что «это не связано с деятельностью ведомства».

Источник в туристической отрасли рассказал, что обыски провели Следственный комитет и Управление Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю в рамках расследования деятельности Евгения Кудели — советника главы Ростуризма Олега Сафонова, — на посту министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона, который он занимал до 1 июля 2016 года.

Собеседник агентства также сообщил, что по результатам обыска советник был задержан. Однако в пресс-службе Ростуризма эту информацию подтвердить или опровергнуть не смогли, объяснив, что подобные сведения следует получать у компетентных органов. У информагентства комментариев правоохранительных структур пока нет.

В должность советника главы Ростуризма Евгений Куделя вступил в начале сентября 2016 года.