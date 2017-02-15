Губерниев назвал раскритиковавших его чехов прекрасными людьми

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал раскритиковавших его членов сборной Чехии по биатлону прекрасными людьми. Журналист сделал такое заявление во время трансляции индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону на телеканале «Матч ТВ».

«Желаем удачи прекрасной спортсменке Габриэле Коукаловой. Кроме того, хочется пожелать удачи чешским тренерам, функционерам, членам официальной делегации — всем этим прекрасным людям», — заявил комментатор в эфире «Матч ТВ».

13 февраля тренер сборной Чехии по биатлону Ондржей Рыбарш рассказал об угрозах в адрес членов команды со стороны российских болельщиков. Он посчитал, что это происходит из-за «сумасшедшего российского комментатора Дмитрия Губерниева», который, по мнению специалиста, «пропагандирует такую позицию, которую потом поддерживает весь народ».

В декабре 2016 года президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза пообещал обсудить с федерациями других стран шаги по лишению Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года. По мнению чиновника, такая мера необходима из-за допинг-скандала, возникшего в российском биатлоне после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Чемпионат мира по биатлону проходит в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.