На острове Белый предложили создать центр для наблюдения за айсбергами

На острове Белый предложили создать научно-исследовательский центр для изучения экологии, климата и мониторинга ледовой обстановки, сообщает ТАСС.

«Нами предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы на острове Белый, который находится в центре Карского моря, создать научно-исследовательский центр, который позволит отслеживать и изменения в экологии, и изменения в климате, и следить за ледовой обстановкой, и следить за айсбергами», — рассказал гендиректор Сибирского научно-аналитического центра Анатолий Брехунцов.

По его словам, позднее на острове можно будет разместить службу спасения. Таким образом работы на шельфе в Карском море станут более безопасными.

Остров Белый является самой северной точкой Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2012 по 2016 год ученые и волонтеры занимались расчисткой территории острова от мусора. Участники экологических экспедиций за пять лет очистили более 52 гектаров земли, собрав порядка тысячи тонн металлолома.