Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области

В Оренбургской области при столкновении трех автомобилей погибли три человека. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном главке МЧС.

Информация о ДТП поступила спасателям около 7:40 мск. На 30-м километре трассы Оренбург — Казань в районе татарской Слободы столкнулся автомобиль Kia Carens и две «Лады Калины». В результате инцидента погибли три человека, шестеро — в том числе и ребенок — пострадали.

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели.

11 февраля в Саратовской области при столкновении двух автомобилей погибли пять человек. Находившаяся за рулем автомобиля Renault женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Волгой». От полученных травм на месте скончались водители обеих машин, а также двое пассажиров «Волги», в том числе девочка в возрасте трех-пяти месяцев. Еще одна женщина, находившаяся в салоне отечественного автомобиля, скончалась в больнице.