В Красноярске совершил аварийную посадку самолет китайской авиакомпании

В международном аэропорту Емельяново под Красноярском совершил аварийную посадку самолет авиакомпании China Eastern Airlines Airbus A330-300, следовавший из Лондона в Шанхай. Об этом РИА Новости в среду, 15 февраля, сообщила пресс-секретарь аэропорта Леокадия Матвеева.

По ее словам, лайнер благополучно приземлился около 11:00 (07:00 мск). К осмотру воздушного судна приступили техники.

На борту самолета 186 пассажиров и 17 членов экипажа. «Все пассажиры будут размещены в трансферной зоне. Сколько все займет по времени, пока непонятно», — сказала Матвеева.

Собеседница агентства также отметила, что точная причина неисправности пока неизвестна.