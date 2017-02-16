Путин потребовал защитить загранучреждения в связи с убийством посла в Турции

МИД, ФСБ и СВР должны принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений. Такое требование, как передает «Интерфакс», высказал президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии ФСБ.

«Убийство нашего посла в Турции с особой остротой поставило вопрос о защите находящихся за границей российских граждан в наших загранучреждениях. Во взаимодействии с МИД и СВР прошу вас принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности», — сказал Путин.

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19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре был убит российский посол в Турции Андрей Карлов. Убийцу, бывшего полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелили местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт, а в МВД Турции акцию охарактеризовали как спланированную.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 361 УК РФ («Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку»). В настоящее время убийство расследуется совместной группой российских и турецких специалистов.