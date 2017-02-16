ЦБ отозвал лицензию у Северо-Западного 1 Альянс Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Северо-Западного 1 Альянс банка из Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщается на сайте регулятора.

ЦБ отмечает, что решение об отзыве лицензии принято из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора.

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«Северо-Западный 1 Альянс Банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате исполнения требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала», — говорится в заявлении ЦБ.

Кроме того, руководство и собственники кредитной организации не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации деятельности кредитной организации, указывает регулятор. В банк назначена временная администрация.

Северо-Западный 1 Альянс Банк — участник системы страхования вкладов. В сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) отмечается, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 2 марта. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе до 22 февраля.

По величине активов на 1 февраля 2017 года Северо-Западный 1 Альянс Банк занимал 547-е место в банковской системе России.

В ЦБ обещают завершить процесс оздоровления отечественного банковского сектора в течение ближайших трех-пяти лет.