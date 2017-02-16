Американский конгрессмен одной фразой предложил упразднить Минобразования

Американский конгрессмен Томас Мэсси выступил с инициативой ликвидировать Министерство образования США. Текст соответствующего законопроекта размещен на сайте политика.

Документ состоит из одной фразы: «Министерство образования прекращает свою работу 31 декабря 2018 года».

«Ни Конгресс, ни президент, через своих назначенцев, не имеют конституционных полномочий, чтобы диктовать, чему и как должны учиться наши дети», — заявил Мэсси.

Комментируя свою инициативу, конгрессмен предложил передать функции министерства на региональный уровень.

По его словам, чиновники в Вашингтоне не должны отвечать за интеллектуальное и нравственное развитие детей, а отдельные штаты и местные общины имеют лучшее представления о том, как должны формироваться учебные программы, которые отвечают потребностям учащихся.

«Родители имеют право выбрать наиболее подходящие образовательные возможности для своих детей, в том числе дома, в государственной или частной школе», — уточнил политик.

Инициативу Мэсси поддержали еще семь членов Палаты представителей Конгресса.

