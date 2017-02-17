Пытавшаяся выйти из запоя пожилая москвичка выпила нашатыря и умерла

Пожилая москвичка умерла после того, как выпила нашатырный спирт ради выхода из запоя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» в пятницу, 17 февраля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Антонова-Овсеенко. Находившийся там 34-летний мужчина рассказал полицейским, что с 1 февраля ежедневно распивал спиртное вместе с матерью.

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«Во время очередного застолья женщина решила немного протрезветь и выпила из пузырька нашатырного спирта. Ей стало плохо и она потеряла сознание. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть», — пояснил собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка.

В декабре 2016 года житель Пензенской области скончался после того, как выпил жидкость для автомобильного стеклоомывателя, шампанское и туалетную воду. Ранее в том же месяце в Иркутске 77 человек умерли от отравления средством для ванн «Боярышник». Региональный Минздрав выяснил, что причиной стал содержащийся в средстве метанол.