Ограбленная таксистом режиссер опровергла факт своей работы в «Театре.doc»

Режиссер Виктория Кузнецова, которую ограбил водитель такси, опровергла информацию о том, что является сотрудником «Театра.doc». Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает ТАСС.

«Я не работаю в "Театре.doc". Я вообще не хотела бы, чтобы этот инцидент освещался в СМИ», — заявила она агентству.

Ранее в понедельник, 20 февраля, появились данные о том, что Кузнецова обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Согласно сообщениям, женщину ограбил водитель такси, в котором она ехала. Мужчина забрал у Кузнецовой пять тысяч рублей, после чего вытолкнул ее из машины.

Таксист скрылся с места происшествия. Источник отметил, что по факту заявления Кузнецовой проводится проверка.

16 января режиссер и продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский заявил, что художник-акционист Петр Павленский избил одного из актеров учреждения. В тот же день директор учреждения Елена Гремина опубликовала видеозапись инцидента.