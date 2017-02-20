Чемпион мира и Европы Пуйоль зарегистрировался во «ВКонтакте»

Бывший футболист «Барселоны», чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Карлес Пуйоль зарегистрировался во «ВКонтакте». Видеообращение испанца к болельщикам появилось на его странице в социальной сети.

«Привет! Я Карлес Пуйоль, добро пожаловать на мою страницу во "ВКонтакте"! Прошлым летом я приезжал в Россию на запуск волонтерской программы ЧМ-2018. Мне очень понравилось, и я ждал возможности вернуться! И вот я могу объявить, что на следующей неделе еду в Санкт-Петербург и Москву. Кстати, не дадите мне пару советов: что надевать? Скоро увидимся!», — сказал Пуйоль.

38-летний испанец посетит Москву и Санкт-Петербург в рамках подготовительных мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) к чемпионату мира 2018 года в России.

Пуйоль провел в «Барселона» всю игровую карьеру. Он принял участие в 593 матчах сине-гранатовых и забил 18 мячей. С каталонцами он становился шестикратным чемпионом Испании, дважды выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Испании защитник стал чемпионом мира (2010) и Европы (2008).