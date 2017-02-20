Бразильский футболист заплакал и спровоцировал драку из-за расистских выкриков

Полузащитник белградского «Партизана» Эвертон Луис расплакался и показал болельщикам «Рада» средний палец в ответ на оскорбления на расовой почве. Об этом сообщает портал Goal.com.

Футболист подвергался обструкции на протяжении всей встречи. Отмечается, что фанаты вывесили оскорбительный баннер и продолжали скандировать расистские речевки, несмотря на предупреждения арбитра.

После финального свистка Эвертон Луис показал оскорблявшим его болельщикам средний палец, что спровоцировало драку на футбольном поле. Подбадриваемый партнерами бразилец покинул стадион в слезах.

Белградское дерби между «Партизаном» и «Радом» прошло в воскресенье и завершилось в пользу хозяев со счетом 1:0.