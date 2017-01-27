Защитник китайского клуба КХЛ обвинил форварда «Слована» в расизме

Защитник китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Юйэнь Зак пожаловался на расистские оскорбления со стороны форварда братиславского «Слована» Самуэля Петраша. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Хоккей — суровая игра. Страсти в ней накаляются регулярно, и на площадке часто можно услышать крепкие слова. Но то, что сказал мне Петраш, выходит за грань. Расизму не место в спорте, да и вообще в жизни. Не знаю, накажут ли его, слышали ли судьи, что он сказал», — заявил 23-летний китаец.

Конфликт между Заком и 21-летним словаком произошел в третьем периоде встречи, состоявшейся в четверг, 26 января. Победу со счетом 2:0 одержала китайская команда.

«Куньлунь» после 53 встреч имеет в активе 77 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. У «Слована» 78 очков после 54 игр, команда идет на десятой строчке на Западе.