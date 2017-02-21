Туроператоры рассказали о негативных последствиях открытия Египта

Возобновление авиарейсов в Египет негативно скажется на российской индустрии путешествий, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Материалы по теме Египет не вернуть Чем туристам запомнился 2016-й и что ждать от 2017 года

«Открытие Египта однозначно оттянет значительную часть потребителей», — полагает эксперт. Ломидзе также отметила, что отдых в России сильно подорожал за 2016 год. В то же время тарифы для туристов в Арабской Республике будут либо сопоставимы, либо даже ниже, считает она.

Ранее во вторник стало известно, что министр транспорта России Максим Соколов выразил сомнение в возможности возобновления полетов в Египет в ближайшем будущем.

В начале февраля сообщалось, что турпоток в республику в 2016 году упал на 43 процента. Представитель местной индустрии путешествий выразил тогда надежду на скорейшее открытие рейсов из России и возвращение российских отдыхающих.

Москва приостановила регулярные рейсы между Арабской Республикой и Россией, а также потребовала усилить меры безопасности в египетских аэропортах после катастрофы, произошедшей осенью 2015 года. Тогда лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» разбился на Синайском полуострове в результате теракта. На борту самолета находились 224 человека (в основном россияне).