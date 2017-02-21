В МИД России призвали создать единую мировую базу данных террористов

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов назвал три главных направления борьбы с международным терроризмом. Об этом он рассказал в интервью The Jerusalem Post.

«Во-первых, необходимо создать единую международную базу данных со списком иностранных террористов и боевиков. Во- вторых, нужно создать систему контроля за их перемещениями. И, в-третьих, необходимо упростить выдачу иностранных террористов и боевиков из одной страны в другую, так как сейчас эта процедура является довольно длительной», — заявил дипломат.

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По его словам, существует реальная угроза захвата террористами новых территорий в так называемом «поясе нестабильности», простирающимся от Центральной Африки до стран Юго-Восточной Азии. В качестве примера Сыромолотов назвал Ливию, где царит хаос, и которая стала центром притяжения для самых разных террористических элементов.

1 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал арабские страны поддержать инициативу о введении эмбарго в отношении территорий, которые находятся под контролем «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Также Лавров напомнил, что борьба с террористической угрозой «остается первостепенной задачей всех государств мира, и, конечно же, ООН». Он подчеркнул, что Москва считает «принципиально важным» выполнять резолюции Совета Безопасности ООН.