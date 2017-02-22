В Москве поймали криминального авторитета Васю Бандита

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве криминального авторитета по прозвищу Вася Бандит, подозреваемого в причастности к вымогательству. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 22 февраля.

Спецоперация по его поимке прошла еще 20 февраля. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным МВД, Вася Бандит требовал от руководителя одного из московских предприятий один миллион рублей и недвижимость в Москве и Сочи. В случае неповиновения криминальный авторитет угрожал расправиться с коммерсантом и его семьей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

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В ноябре 2016 года оперативники задержали сообщника авторитета — 53-летнего жителя Москвы, который помещен под домашний арест.

В Коми 18 февраля был пойман один из лидеров российского криминального мира Юрий Пичугин, известный как Пичуга. Вместе с ним сотрудники МВД задержали семерых участников его группировки. В отношении лидера ОПГ и его сообщников возбуждено уголовное дело. Задержанные подозреваются в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконных приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов.

