В Москве отменили рекомендуемый размер доплат врачам за ученые степени

Департамент здравоохранения Москвы впустил приказ, согласно которому медицинские учреждения города будут самостоятельно устанавливать размер доплат работникам за ученую степень и звание, при наличии материальных возможностей. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает Rambler News Service.

Принятый в мае 2015 года приказ устанавливал врачам с почетными званиями и учеными степенями доплаты в рекомендуемом размере до 30 процентов от оклада. Степень доктора наук предполагала выплату до 20 процентов от зарплаты, кандидата наук — до 10 процентов.

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В новом приказе № 1033 от 26 декабря 2016 года «О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения города Москвы от 09.06.2012 № 531» отсутствуют понятия «доплата за ученую степень» и «доплата за почетное звание». Теперь размер стимулирующих выплат больницы будут устанавливать в индивидуальном порядке.

В 2014 году московские врачи протестовали против реформы столичного здравоохранения, предполагавшей значительную оптимизацию — закрытие 28 медучреждений и сокращение около семи тысяч сотрудников. Уволенным медработникам выплатили компенсации до 500 тысяч рублей, а также дали возможность переучиться за счет городского бюджета.