С начала 2017 года сирийские войска освободили от ИГ 55 населенных пунктов

С 1 января 2017 года сирийские правительственные войска освободили от боевиков группировки «Исламское государство» 55 населенных пунктов. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«За сутки под контроль правительственных войск перешли 47 квадратных километров территории. В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 1827,1 квадратных километров», — сказано в сообщении Центра.

Также по информации Центра, в течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Хауш-Кубайят провинции Дамаск. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1270.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий режима прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года не изменилось — их 110.

По состоянию на 22 января 2017 года в процессе примирения участвовали 1144 населенных пункта.

В конце декабря 2016 года президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по поводу прекращении огня в Сирии, при этом правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению сесть за стол переговоров. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу 30 декабря в 00:00. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.