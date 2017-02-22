Москва отреагировала на предложение Януковича о посредничестве в Донбассе

Урегулирование ситуации на востоке Украины требует в первую очередь договоренностей между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 22 февраля.

«Безусловно, роль посредника требует согласия на это всех сторон конфликта. (...) Россия не является стороной этого конфликта, и поэтому Киев и Донбасс прежде всего должны сойтись в таком понимании», — сказал Песков, комментируя письмо бывшего президента Украины Виктора Януковича мировым лидерам с предложениями по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Материалы по теме Тень независимости Может ли Россия признать ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия, Франция и Германия — участники переговоров в «нормандском формате» — являются гарантом реализации минских соглашений.

«Но, к сожалению, все вместе мы не можем пока похвастаться тем, что удалось проделать какое-то требуемое расстояние на пути реализации положений этих договоренностей», — добавил Песков.

Ранее в среду стало известно, что Янукович обратился к лидерам России, США, Германии и Франции, Польши, главам ПАСЕ, Совета Европы (СЕ) и Европарламента с предложением провести референдум о статусе Донбасса, если украинские власти не выполнят минские соглашения. Он также призвал создать спецкомиссию СЕ для мониторинга расследования событий на Майдане.

