Японские и южнокорейские националисты подрались из-за спорных островов

Вооруженные палками японские и южнокорейские националисты устроили массовую драку. Видео с места событий в среду, 22 февраля, публикует Ruptly.

Стычка в японском городе Мацуэ (префектура Симанэ) произошла в очередную годовщину присоединения к Японии островов Лианкур в 1905 году. После Второй мировой войны Токио лишился власти над ними — они перешли в управление Кореи.

Сейчас острова Лианкур контролируются Сеулом (на них размещена база береговой охраны Южной Кореи), хотя на них также претендует КНДР.