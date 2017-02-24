Иракский премьер приказал нанести авиаудары по ИГ в Сирии

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отдал приказ о нанесении авиаударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии. Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, Reuters.

«Мы полны решимости преследовать террористов, которые пытаются убить наших сыновей и граждан, где бы они ни находились. Поэтому мы отдали приказ командованию военно-воздушных сил нанести удары по позициям ИГ в Хосаибе и Альбу-Камале на сирийской территории, так как они [боевики] ответственны за недавние взрывы в Багдаде», — приводит агентство заявление премьера.

По словам аль-Абади, иракские военные провели операцию успешно.

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Как пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к сирийскому МИД, авиаудары по ИГ были проведены в «полной координации» с Дамаском.

16 февраля сообщалось, что в результате теракта в Багдаде погибли 48 человек, еще не менее 50 были ранены. По данным полиции, взорвалась заминированная машина, припаркованная на юге иракской столицы, на оживленной улице, где торгуют подержанными автомобилями.

8 января этого года на востоке Багдада был совершен двойной теракт, унесший жизни 20 человек.

В Сирии с 2014 года операцию против террористов проводит международная коалиция во главе с США. С осени 2015-го удары по исламистам в этой стране начали наносить российские ВКС. Кроме того, с 2016 года Турция проводит на сирийской территории операцию «Щит Евфрата» для освобождения приграничных районов от боевиков ИГ и бойцов курдского ополчения.