Теннисистки установили рекорд по длительности розыгрыша мяча в пинг-понге

Видео: Official ITTF Channel / YouTube

Голландка Ли Цзи и японка Хитом Сато установили рекорд длительности розыгрыша одного мяча в пинг-понге на турнире Quatar Open. Видео появилось на Youtube-канале Official ITTF Channel.

Розыгрыш продолжался 10 минут 13 секунд, за это время спортсменки ударили по мячу 766 раз. Очко не получила ни одна спортсменка — судья прервал партию из-за того, что в игровую зону попал второй мяч. На оставшуюся часть матча ввели контроль времени — после определенного числа ударов по мячу очко присуждалось одной из сторон.

Итоговую победу одержала голландка.