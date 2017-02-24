В Совфеде встревожились из-за слов Трампа о наращивании ядерного потенциала

Высказывания президента США Дональда Трампа о возможном прекращении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и потенциальном наращивании ядерного арсенала вызвали обеспокоенность у главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 24 февраля.

По словам парламентария, слова Трампа о ДСНВ — «самые тревожные» среди всех на тему взаимоотношений России и США.

Косачев отметил, что в основе договора лежит абсолютное равенство ядерных арсеналов России и США. «Его смысл, как и всех предыдущих соглашений в данной сфере, именно в том, чтобы не допустить "превосходства в ядерной сфере" любой из сторон», — подчеркнул сенатор.

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Глава комитета также отметил, что нынешний договор истекает в 2021 году и не предусматривает автоматического продления. В то же время впервые в истории после вступления в силу ДСНВ не начались консультации о следующем соглашении. «И они не ведутся до сих пор, а ведь это сложнейший процесс, требующий многолетней работы», — подчеркнул он.

Ранее 24 февраля сообщалось, что Трамп пообещал расширить ядерный потенциал США. По его мнению, сейчас страна сильно отстала в этом плане, и президент намерен добиться ее возвращения «на вершину».

9 февраля Reuters сообщил, что Трамп во время своего первого телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным 28 января раскритиковал договор об СНВ. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве и Вашингтону необходимо обменяться актуальной информацией относительно позиций сторон в сфере стратегической безопасности.