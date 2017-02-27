Депутат Рады попросил отсадить от него Савченко

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Денисенко попросил спикера парламента Андрея Парубия выбрать для сидящей рядом с ним народной избранницы Надежды Савченко другое место в сессионном зале. Об этом в понедельник, 27 февраля, парламентарий написал на своей странице в Facebook.

«Я могу не заметить, что она женщина», — написал Денисенко. По его словам, Савченко нужно отсадить хотя бы на одно место, «чтобы руки не дотянулись». Нардеп также подчеркнул, что «на самом деле Надю надо не отсадить, а посадить».

26 февраля другой украинский парламентарий, Антон Геращенко, заявил, что Савченко следует наказать за незаконный въезд в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). По его словам, настоящей целью ее визита было не желание проверить условия содержания пленных силовиков, а продемонстрировать, что «кто угодно может проехать на временно оккупированную территорию».

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Двумя днями ранее Савченко посетила ДНР и пообщалась с пленными украинскими военнослужащими. По возвращении она выступила с заявлением, в котором призвала стороны конфликта совершить обмен по формуле «всех на всех».

Донецкая и Луганская народные республики провозгласили о своей независимости весной 2014 года по итогам референдума. Эти события были вызваны госпереворотом на Украине в результате Евромайдана. В апреле киевские власти начали против них силовую операцию.