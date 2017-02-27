Российский депутат Савченко предложила украинцам последовать за Крымом

Украинским гражданам следует серьезно подумать над выбором жителей Крыма и, возможно, последовать их примеру. Такую точку зрения высказала депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко в понедельник, 27 февраля, передает РИА Новости.

«Есть народ Крыма, который сделал свой выбор (во время референдума 2014 года — прим. «Ленты.ру»), вернулся домой, вернулся в страну, с которой был связан столетиями, и свое будущее связывает только с этой страной — Россией», — сказала Савченко.

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Ранее в понедельник газета «Известия» опубликовала данные социологического исследования Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), свидетельствующие о нежелании крымских татар покидать полуостров и переезжать на Украину. «0 процентов опрошенных ответили, что хотели бы переехать на Украину, 82 процента заявили, что хотели бы остаться в Крыму. 10 процентов — поменять населенный пункт в пределах Крыма. Еще два процента готовы переехать в другой регион России», — процитировало издание главу ФАДН Игоря Баринова.

Днем ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у киевских властей есть конкретный план по возвращению полуострова и Донбасса под свой контроль. Он подчеркнул, что территориальная целостность страны не является предметом обсуждений.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014-го по итогам проведенного на полуострове народного референдума, на котором большинство жителей региона поддержали это решение. Киев отказывается признать результаты референдума. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права.