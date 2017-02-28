СМИ узнали о дате начала сборки специальной версии Lada 4X4

«АвтоВАЗ» запустит сборку обновленной версии внедорожника Lada 4X4 в апреле текущего года, сообщает портал «Колеса.ру» со ссылкой на источники.

По данным издания, новинку могут представить 5 апреля — в день рождения этой модели, которая в этом году отметит сорокалетие.

Официальной информации о том, какие доработки ждут автомобиль, нет. Собеседники «Колеса.ру» уточняют, что речь идет не о следующем поколении 4X4, над которым трудятся дизайнеры и инженеры «АвтоВАЗа», а о спецверсии 40 Anniversary.

Она будет отличаться обивкой сидений, оригинальными дверными картами, шильдиками, для модели будет предусмотрено шесть эксклюзивных цветов кузова. Кроме того, внедорожник могут укомплектовать колесными дисками нового дизайна.

В феврале 2017 года президент «АвтоВАЗа» Николя Мор рассказывал «Ленте.ру», что облик следующего поколения внедорожника 4X4, вероятнее всего, будет вписан в новый Х-образный стиль. «Вероятность того, что именно в таком Х-образном стиле будет исполнена новая машина, достаточно велика. При этом мы хотели бы сделать некую интерпретацию, создав образ надежного, брутального автомобиля для настоящих мужчин», — отмечал Мор.

Внедорожник 4X4 является самой экспортируемой моделью Lada. В прошлом году автопроизводитель поставил за границу 17,3 тысячи автомобилей (сколько из них 4X4, компания официально не раскрывает).

