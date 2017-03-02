Ветеран «Зенита» назвал Кокорина бездарем и призвал клуб избавиться от него

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков выразил мнение, что клубу следует расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, задержанным за нарушение ПДД в центре Москвы. Слова ветерана сине-бело-голубых приводит «Р-Спорт».

«Бестолковая золотая молодежь: лишние деньги появились — и дурью маются. Играть не умеют, а деньги получают. Надо его на лавку посадить до конца сезона, половину денег снять и контракт расторгнуть. Бездарь какой-то. Что там говорили, что он в "Барселоне" или "Реале" играть должен? Появились деньги — игра закончилась. Это наш менталитет», — заявил Желудков.

Ранее 2 марта появилась информация, что Кокорин был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Сообщалось, что форвард «Зенита» на белом Bentley ехал по встречной полосе с превышением скорости. Сам спортсмен обвинения опроверг, отметив, что «зацепил колесом встречную полосу при повороте налево».

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего футболиста восемь забитых мячей и три голевые передачи в 28 матчах во всех турнирах.