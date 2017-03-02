Украинских чиновников заподозрили в хищении немецких денег для детсадов Донбасса

Украинских чиновников заподозрили в хищении денег, которые правительство Германии выделило на ремонт детских садов в Донбассе. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на полицию Киева.

Речь идет о хищении и растрате работниками министерства социальной политики и Украинского фонда социальных инвестиций средств, которые ФРГ выделила на восстановление инфраструктуры в зоне боевых действий на юго-востоке страны. Украинская сторона отчиталась об использовании 12,3 миллиона гривен (примерно 26,5 миллиона рублей). По версии следствия, фактически было потрачено только 7,5 миллиона, остальные средства в размере около 5 миллионов гривен (около 11 миллионов рублей) были похищены.

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В марте 2016-го были вскрыты факты хищения украинскими чиновниками средств на закупку продуктов питания для школ в районе боевых действий в Донбассе. В уголовном деле фигурировали более восьми с половиной миллионов гривен (около 22 миллионов рублей по актуальному на тот момент курсу).

В Донбассе сохраняется сложная гуманитарная обстановка из-за военной операции Киева, начатой весной 2014-го. Тогда украинские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так они назвали попытку силового подавления протестов в регионе.

Основную поддержку жителям Донбасса оказывает Россия, МЧС РФ регулярно направляет в регион автоколонны с гуманитарными грузами.