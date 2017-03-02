22-летний приморец зарубил пожилых супругов из-за 10 тысяч рублей пенсии

Житель Приморья стал фигурантом уголовного дела об убийстве и ограблении пожилой супружеской пары. Об этом в четверг, 2 марта, сообщается на сайте краевого главка Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 февраля в домовладении на улице Тельмана в городе Лесозаводске были найдены тела супругов 1933 и 1936 годов рождения с признаками насильственной смерти — рублеными ранами головы.

По подозрению в их убийстве был задержан 22-летний мужчина из Дальнереченска, он признался в нападении. «16 февраля подозреваемый зашел на придомовую территорию на улице Тельмана в городе Лесозаводске и нанес удары топором 84-летнему мужчине и убил его, затем прошел в помещение кухни и тем же способом расправился с 81-летней женщиной, после чего похитил из ящика кухонного стола пенсию в размере 10 тысяч рублей и скрылся», — говорится в сообщении.

На месте преступления оперативники нашли топор, а на соседней улице — перчатки со следами крови. Также была изъята видеозапись того, как подозреваемый расплачивается за покупку украденными деньгами.

Ему предъявлено обвинение в двойном убийстве и разбойном нападении по статьям 105 и 162 УК РФ. Подозреваемый арестован.