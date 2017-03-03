Создатель Deus Ex раскрыл место Иисуса в игре

Создатель шутера Deus Ex Уоррен Спектор (Warren Spector) подтвердил одну из фанатских теорий, согласно которой инициалы главного героя игры являются отсылкой к Иисусу Христу. Об этом он рассказал в ходе сессии вопросов и ответов на выставке GDC 2017, пишет Polygon.

Один из фанатов Deus Ex спросил геймдизайнера, откуда взялась идея дать главному герою имя Джей-Си Дентон (JC Denton). Дело в том, что в игре не дается расшифровка инициалов персонажа, из-за чего фанаты придумали собственную теорию о происхождении имени.

Спектор рассказал, что фамилия Дентон является отсылкой к его другу, писателю Бредли Дентону (Bradley Denton). Он описал его как крайне доброжелательного человека, причем порой до такой степени, что это раздражало. В такие моменты геймдизайнер говорил: «Господи Иисусе, Дентон (Jesus Christ, Denton — прим. «Ленты.ру»), прекрати быть таким отзывчивым». Из этой фразы, по словам разработчика, и появилось имя Джей-Си Дентон.

Другую версию о происхождении имени главного героя Deus Ex в 2003 году рассказал один из разработчиков игры Харви Смит (Harvey Smith). Он отметил, что создатели таким образом хотели показать, что протагонист является потомком Иисуса Христа.

Оригинальная Deus Ex вышла в 2000 году и представляет собой шутер от первого лица с элементами RPG в стиле киберпанк. Действия игры разворачиваются в вымышленном антиутопическом мире Земли 2052 года. Игра отличается большим количеством отсылок к известным теориям заговора, среди которых планы тайного общества иллюминатов по управлению миром или же эксперименты с инопланетными технологиями в Зоне 51.